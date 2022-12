Come molti di voi sapranno, nel momento in cui decidete di guardare una storia su Instagram, il profilo della persona effettivamente coinvolta permette di vedere quali persone hanno potuto godere del piccolo intermezzo video.

Se siete soliti utilizzare Instagram, con le sue Stories, dovete sicuramente sapere che esiste la possibilità di nasconderle a specifici utenti, in modo che alcuni consumatori non possano in nessun modo accedervi (alla stessa stregua del blocco su Facebook, per intenderci). Al contrario, se non siete stati bloccati ovviamente, potete visualizzare le storie, senza che l’utente lo sappia.

Instagram, il trucco gratis per essere invisibili

Per ottenere il risultato sperato non è richiesta l’installazione di un software esterno, ma è possibile mettere in atto un piccolo escamotage. Non sarà necessario aprire l’applicazione ufficiale, basterà avviare il browser e collegarsi, da mobile o da computer, a InstagramIG.

Dalla pagina che si aprirà dovrete inserire il vostro username e password, in modo da accedere in incognito al social network e poter così vedere tutte le storie pubblicate nel corso delle ultime 24 ore.

Se la soluzione non fosse di vostro gradimento, potete comunque fare affidamento su un’applicazione di terze parti, il suo nome è Story Saver per Android o Story Reposter per iOS, sono entrambe gratuite, nel primo caso permette di salvare la storia sul dispositivo mobile, nel secondo potrete vedere tutte le storie dei contatti di Instagram, a patto che il profilo non sia privato. Piccoli trucchetti che possono davvero aiutare a godere di un migliore impatto con il social network.