Iliad rinvigorisce la sua offerta in questa stagione natalizia, con il lancio di una nuova tariffa. La Giga 120 che per lunghi tratti del 2022 ha caratterizzato la migliore offerta del gestore francese è stata ora rimpiazzata dalla Flash 120. I clienti del provider transalpino che attivano questa proposta avranno un ticket con un prezzo di 7,99 euro con previste chiamate senza limiti, SMS verso tutti e 120 Giga per navigare in internet.

Iliad, l’assenza dell’app ufficiale prosegue anche nel 2023

Le tariffe di Iliad restano le migliori proposte sul mercato della telefonia mobile, considerato il vantaggioso rapporto tra la quantità dei servizi previsti ed i costi per il rinnovo mensile. Anche nel 2022 però Iliad ha deciso di applicare una strategia commerciale diversa dalla concorrenza, rinunciando completamente alla disponibilità di un’app ufficiale.

Le notizie che giungono dal provider francese non prevedono cambi di scenario nemmeno nel 2023. Almeno durante i primi mesi del prossimo anno, tutti gli utenti che hanno attivato o che andranno ad attivare una SIM con il gestore transalpino dovranno rinunciare all’app su Google Play Store o App Store di Apple per la gestione del profilo tariffario. La gestione del profilo sarà sempre legata invece all’area riservata sul sito ufficiale di Iliad.

Sempre in prospettiva del nuovo anno, ricordiamo che Iliad ha modificato anche ulteriori condizioni. Ad esempio, per i possessori di uno smartphone Android non vi è più la possibilità di scaricare le numerose app parallele che garantivano attraverso i canali del Google Play Store la gestione del profilo tariffario su smartphone.