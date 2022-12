Avete la necessità di conservare in totale sicurezza i vostri contatti, le vostre note, i video o magari le foto insieme ad altre informazioni fondamentali? La soluzione che consigliamo è HUAWEI Mobile Cloud.

Questo servizio integrato su tutti i dispositivi Huawei consente di eseguire il backup dei propri dati su un cloud sicuro al 100% e prevenirne così la perdita in caso, ad esempio, dello smarrimento dello smartphone, grazie al trasferimento rapido e agevole su un nuovo dispositivo in qualsiasi momento.

L’utilizzo è molto intuitivo. Basta attivare la sincronizzazione dati direttamente in galleria ed eseguirla sarà davvero semplice, senza rischiare nulla in termini di sicurezza. Foto e video finiranno sul cloud da qualsiasi dispositivo mobile.

Nel momento in cui avrete necessità poi di recuperare, o semplicemente visionare, i vostri file appena salvati sul cloud, non dovrete fare altro che effettuare l’accesso a quest’ultimo per la gestione o il download di quanto immagazzinato non solo poco tempo prima ma anche in un periodo precedente.

Perché HUAWEI Cloud conviene

HUAWEI Cloud è conveniente non solo per i prezzi molto più accessibili rispetto alla concorrenza, che vedremo dopo, ma anche per altre motivazioni. Impedisce chiaramente che i vostri dati possono essere persi per un errore accidentale, per cui qualora dovessero essere cancellate foto, file e tutto quello che avete salvato sullo smartphone, potrete recuperarlo in qualsiasi momento.

La seconda motivazione ad esempio potrebbe essere quella di risparmiare tanto spazio sulla memoria interna del vostro dispositivo mobile. Il tutto grazie al sistema di compressione automatica per tutte le foto che vengono archiviate su HUAWEI Cloud. La foto originale viene caricata sul cloud e l’immagine compressa resta sul dispositivo. Per avere una visione completa servirà semplicemente scaricare l’originale che troverete salvata sul cloud.

Huawei Drive

L’ottima soluzione che permette di salvare liberamente foto, audio, video, documenti, file compressi e app dello smartphone sul cloud è Huawei Drive.

Per gestire o salvare i dati rapidamente e in tutta comodità è sufficiente aprire il gestore di file sul dispositivo ed entrare in Huawei Drive o effettuare l’accesso a cloud.huawei.com. Sarà necessario eseguire l’accesso a cloud.huawei.com con il proprio HUAWEI ID per gestire i dati memorizzati sul cloud da qualsiasi dispositivo e in qualunque momento. La possibilità di visualizzare contatti, appunti, foto, album e localizzare lo smartphone o persino cancellarne i dati in remoto nel caso venga smarrito, sarà immediatamente disponibile sotto i vostri occhi.

Prezzi, sconti ma soprattutto la differenza con Google Drive

Huawei Cloud attualmente mostra prezzi molto più accessibili rispetto alla concorrenza. Per il piano da 50 giga mensili pagherete 0,49€ il primo mese e poi 0,99 €, mentre per avere 200 giga e 2000 giga, il pagamento da effettuare sarà rispettivamente di 2,99 € e 9,99 € al mese. Anche in questo caso il primo mese pagherete in maniera ridotta: rispettivamente 1,50 € e 4,99 €.

Attualmente c’è uno sconto del 30% sul piano annuale, mentre sul piano mensile da 2000 giga potete avere a disposizione uno sconto del 50%. La grande differenza con Google Drive, uno dei principali competitors, è che il piano di annual ha dei prezzi maggiori su ogni taglio.