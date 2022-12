Per la prima volta, gli astronomi sono riusciti a vedere un buco nero supermassiccio che ha fatto a pezzi una stella.

Gli scienziati hanno seguito l’evento con telescopi radio e infrarossi, tra cui il Very Long Baseline Array (VLBA) della National Science Foundation e il telescopio spaziale Spitzer della NASA, in una coppia di galassie in collisione chiamate Arp 299. Le galassie si trovano a circa 150 milioni di anni luce dalla Terra . Al centro di una delle galassie, un buco nero 20 milioni di volte più massiccio del Sole ha fatto a pezzi una stella più del doppio della massa del Sole, innescando una catena di eventi che ha rivelato dettagli importanti del violento incontro. I ricercatori hanno anche utilizzato le osservazioni di Arp 299 fatte dal telescopio spaziale Hubble della NASA prima e dopo la comparsa dell’eruzione.

Sono stati rilevati pochi eventi del genere, chiamati in gergo “interruzione delle maree” o “TDE”. I teorici hanno suggerito che il materiale estratto dalla stella formi un disco rotante attorno al buco nero, emettendo intensi raggi X e luce visibile, e lancia anche getti di materiale verso l’esterno dai poli del disco quasi alla velocità della luce.

“Mai prima d’ora siamo stati in grado di osservare direttamente la formazione e l’evoluzione di un getto da uno di questi eventi“, ha detto Miguel Perez-Torres, dell’Istituto astrofisico dell’Andalusia a Granada, in Spagna, e autore di un documento che descrive la scoperta.

La prima apparizione

La prima indicazione è arrivata il 30 gennaio 2005, quando gli astronomi utilizzando il William Herschel Telescope nelle Isole Canarie hanno scoperto un lampo luminoso di emissione infrarossa proveniente dal nucleo di una delle galassie in collisione in Arp 299. Il 17 luglio 2005, il VLBA ha rivelato una nuova, distinta fonte di emissione radio dalla stessa posizione.

“Con il passare del tempo, il nuovo oggetto è rimasto luminoso alle lunghezze d’onda infrarosse e radio, ma non alla luce visibile e ai raggi X“, ha detto Seppo Mattila, dell’Università di Turku in Finlandia, un altro autore del nuovo articolo. “La spiegazione più probabile è che lo spesso gas interstellare e la polvere vicino al centro della galassia abbiano assorbito i raggi X e la luce visibile, che sono stati irradiati nuovamente come infrarossi“. I ricercatori hanno utilizzato il Nordic Optical Telescope sulle Isole Canarie e lo Spitzer della NASA per seguire l’emissione infrarossa dell’oggetto.