Counterpoint Research ha pubblicato un nuovo studio che mostra che le vendite globali di smartphone in ottobre sono state di 105,68 milioni di unità, in calo dell’11% rispetto allo stesso mese del 2021.

In Cina, il più grande mercato di smartphone al mondo, sono in ottobre sono stati venduti 20,42 milioni di smartphone, in calo del 4% rispetto all’anno precedente e del 15% rispetto all’anno precedente. Gli analisti notano che la maggior parte degli utenti cinesi non acquisterà nuovi telefoni prima dell’11 novembre.

Al contrario, gli Stati Uniti sono stati l’unico paese a vedere aumentare le vendite di smartphone ad ottobre, con vendite in aumento del 14% su base annua a 14,45 milioni di unità. Questo fenomeno può essere attribuito alle promozioni della stagione degli acquisti di fine anno lanciate dalle società.

Le vendite mensili di smartphone in Europa sono rimbalzate per il secondo mese consecutivo, ma non sono riuscite a sfuggire al trend di crescita negativo dal 2021. Secondo il rapporto, le vendite di smartphone in Europa a ottobre sono state di 12,01 milioni di unità, in calo del 20% rispetto allo stesso periodo del 2021.

Apple sopra tutti

Counterpoint ha osservato che Apple è stato l’unico grande fornitore di smartphone a raggiungere un record delle vendite anno su anno a ottobre. In particolare, ha raggiunto la quota di mercato più alta del 25% in Cina, superando così Samsung per il primo posto nel mercato globale degli smartphone.

Secondo quanto riferito, la serie iPhone 14 di Apple ha venduto 26,09 milioni di unità nei due mesi successivi al suo lancio, una cifra simile alla serie iPhone 13, mentre la serie Pro di fascia alta ha rappresentato 18,14 milioni di unità, pari al 70%, delle vendite.

E se Samsung Electronics è stata superata da Apple, anche le vendite di OPPO e Vivo hanno registrato quattro mesi consecutivi di cali, con una quota che è scesa al livello più basso da maggio 2020.