Mercoledì è stato rilasciato iOS 16.1.2 da parte di Apple, con la società che cita miglioramenti alla sicurezza degli utenti come motivazione per l’aggiornamento. La società non ha ancora divulgato informazioni sulla natura delle soluzioni di sicurezza che sono state applicate poiché Apple non pubblica problemi di sicurezza fino a quando non sono stati valutati o risolti. Questo perché Apple non pubblica problemi di sicurezza fino a quando non sono stati risolti.

Inoltre, a causa di questa patch, il rilevamento del crash è stato migliorato per i modelli di iPhone 14. Questo aggiornamento consente inoltre una migliore compatibilità con i fornitori di servizi cellulari. Alla presentazione di Apple a settembre, una nuovissima funzione chiamata Crash Detection è stata mostrata al pubblico per la prima volta. È programmato per innescare SOS di emergenza se determina possibili cadute.

Apple rilascia iOS 16.1.2 migliorando alcune funzioni

Nonostante il fatto che questa applicazione abbia la capacità di prevenire lesioni gravi o forse di salvare la vita degli utenti in alcuni scenari, gli utenti hanno riportato incidenti in cui la funzione di rilevamento degli arresti anomali è stata erroneamente innescatai. Apple non specifica il problema delle montagne russe nelle note della patch; Tuttavia, è un bug che è stato nella mente dei clienti che hanno cercato una scarica di adrenalina.

Puoi installare la versione più attuale di iOS sul tuo iPhone entrando nelle impostazioni sul dispositivo e seguendo le istruzioni. Successivamente, scegli la scheda “Generale”. Nella parte superiore dello schermo, devi vedere un pulsante chiamato “Aggiornamenti del software”. Sarai in grado di verificare e installare eventuali nuove versioni del sistema operativo iOS se si sceglie questa opzione.