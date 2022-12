WindTre offre agli utenti una nuova serie di prezzi molto più bassi del normale, con i quali si ha la possibilità di accedere ad un bundle veramente invidiabile, ma sopratutto a cifre fortemente ridotte rispetto al normale.

Il rapporto qualità/prezzo è decisamente conveniente per la maggior parte dei consumatori, ricordando comunque che l’accesso alle suddette promozioni è limitato, in particolare le potranno richiedere solamente coloro che si ritrovano a poter effettuare la portabilità da uno specifico operatore telefonico, tutti gli altri si dovranno adeguare.

WindTre: le offerte con tutti i migliori prezzi

Il risparmio è incredibile nel momento in cui gli utenti sceglieranno di attivare la promozione da soli 8,99 euro al mese, il cui nome è Go 150 Flash+ Digital, mediante la quale è possibile avere tra le mani un bundle da far paura alle dirette concorrenti. Più precisamente i fortunati consumatori che la potranno richiedere, si ritrovano ad accedere a illimitati minuti da spendere verso chiunque, 200 SMS ed anche 150GB di internet alla velocità massima possibile.

Da notare che la promozione corrente è in versione Easy Pay, ovvero richiede il pagamento direttamente tramite conto corrente bancario o carta di credito, per fruire del medesimo bundle non è possibile pagare tramite credito residuo. Molto buone sono anche le promozioni legate alla serie Star, come la G0 50 Star, che richiede il pagamento di soli 7,99 euro al mese, per godere comunque di un bundle che è composto da ben 50 giga di traffico dati.