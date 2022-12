Sono in arrivo interessanti novità per gli utenti di WhatsApp. In vista della fine dell’anno, e cogliendo i frutti di un lavoro intenso che si è esteso per tutto l’arco del 2022, gli sviluppatori di WhatsApp stanno lavorando a tre aggiornamenti che avranno il compito di garantire nuova linfa alla chat di messaggistica più popolare.

WhatsApp, le novità di fine anno su iPhone e device Android

Un primo aggiornamento è quello che prevede un’estensione per i tempi legati alla possibile cancellazione di un messaggio da una chat. Senza che il destinatario di un messaggio abbia visualizzato un testo o un file inviato, i mittenti avranno ora sino a due giorni per procedere con la cancellazione. Simile novità avrà valenza sia per le chat singole che per le chat di gruppo.

Proprio alle chat di gruppo è legato il secondo aggiornamento previsto da WhatsApp. Attraverso una specifica funzione che a breve sarà disponibile attraverso il menù Impostazioni, gli utenti avranno la possibilità di uscire da un gruppo in forma anonima, ossia senza lasciare alcuna notifica di eliminazione agli altri partecipanti della chat. Simile upgrade segue le richieste del pubblico, che da tempo chiedevano maggiore riservatezza per le chat allargate a più partecipanti

In tema di garantire una privacy sempre più forte, a breve gli sviluppatori di WhatsApp assicureranno agli utenti la possibilità di scegliere i contatti a cui mostrare l’ultimo accesso e i contatti a cui nascondere tale informazione. Non sarà quindi più necessario eliminare la funzione di ultimo accesso in maniera generalizzata.