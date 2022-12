Utilizzate WhatsApp ogni giorno ma a quanto pare non siete soddisfatti del gran numero di opportunità che l’applicazione mette a disposizione in termini di funzionalità? Ci sono al di fuori della celebre piattaforma tante altre applicazioni che possono essere ricondotte ad essa, le quali consentono di utilizzare feature inedite.

WhatsApp: andando fuori dagli schemi potrete trovare tre applicazioni utili per avere trucchi extra da utilizzare

La prima applicazione di cui bisogna tener conto se siete utenti che hanno voglia di ficcare il naso in affari altrui è quella che prende il nome di Whats Tracker. Questa, scaricata direttamente dal web, vi permetterà di poter sapere con precisione quali sono i momenti in cui l’utente da voi contrassegnato decide di entrare o di uscire dalla chat di WhatsApp. Potrete infatti ricevere una notifica istantanea tutte le volte che la persona che avete scelto entrerà o uscirà dalla piattaforma di messaggistica istantanea. Alla fine della giornata poi potrete avere anche un report completo per avere il resoconto di tutti gli orari precisi.

Segue anche un’altra applicazione che potrebbe risultare utile per coloro che vanno in paranoia ogni qualvolta un messaggio viene cancellato prima che lo possano leggere. Basta scaricare WAMR, applicazione perfetta per recuperare i messaggi. Questa, ogni qualvolta arriva una notifica, immagazzina il contenuto esternamente WhatsApp, in modo da permettervi di leggerlo in ogni momento.

Non manca poco opportunità di passare da invisibili, il tutto tramite Unseen. L’applicazione si occuperà di intercettare tutti i messaggi in arrivo, proponendoli all’utente fuori da WhatsApp. In questo modo sarete sempre aggiornati su quello che vi scrivono senza dover effettivamente essere online e aggiornare l’ultimo accesso.