L’app di Apple “Dov’è” si è rivelata spesso provvidenziale in casi di furti o smarrimenti di iPhone. L’evento accaduto di recente è stato più bizzarro del solito: un uomo è riuscito a recuperare l’auto che gli era stata rubata grazie proprio a quest’app ma sfruttandola in una maniera diversa dal solito. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Gli rubano l’auto e lui la recupera grazie alle sue AirPods

Secondo quanto riportato da WMUR, Mike McCormck, il proprietario dell’auto, aveva dimenticato la sua bottiglia d’acqua in auto, ma al ritorno ha però scoperto che la vettura non c’era. Fortunatamente però si è immediatamente ricordato di aver lasciato all’interno dell’abitacolo le sue AirPods. Dunque, ha subito aperto l’app Dov’è e le ha localizzate in pochi secondi.

In seguito, la vittima ha informato tempestivamente la Polizia, la quale è riuscita a rintracciare la vettura a Weare, località nel New Hampshire. I due sospetti ladri sono riusciti a fuggire in un primo momento, ma grazie a questa mossa sono stati velocemente catturati.

Cosa sarebbe successe se McCormack non avesse lasciato le sue AirPods nell’abitacolo? Forse non avrebbe più rivisto la sua auto (e le sue AirPods, ovviamente). Questi strumenti per ascoltare musica, effettuare chiamate e altro sono diventati sempre più famosi tra gli utenti.

Proprio di recente, Apple ha spiegato il mancato supporto all’audio lossless su AirPods, questione che ha lasciato perplessi parecchi fruitori del marchio della Mela. Tuttavia, l’azienda di Cupertino ha comunque intenzione di continuare sulla propria strada con i codec proprietari.