News di fondamentale importanza per gli utenti Tivùsat. A quanto pare, Tivù SRL ha annunciato ufficialmente che a partire dal 21 dicembre 2022 e per tutto il 2023, procederà con il blocco delle smartcard su tutti i decoder non certificati. Tutto ciò sempre nell’ambito della continua attività che ha come scopo ultimo quello di debellare definitivamente la problematica pirateria. Scopriamo di seguito ulteriori dettagli a riguardo.

Tivùsat: blocchi alle smartcard sui decoder non certificati dal 21 dicembre

Tivù SRL spiega nel comunicato che “siamo venuti a conoscenza del fatto che esistono soggetti che vendono, soprattutto su siti web, device non certificati tivùsat dichiarati “compatibili”: in realtà si tratta di device contraffatti spesso venduti con la smartcard tivùsat di dubbia provenienza”.

Quindi, essendo che questi dispositivi vanno a ledere gli interessi di tutti, si procederà con il blocco. La società invita quindi gli utenti a “non acquistare tali prodotti e a richiedere, nel tuo stesso interesse, l’abbinamento corretto tra smartcard tivùsat e device certificati tivùsat, al fine di aiutarci nel contrastare tali pratiche, ed anche per evitare problemi di malfunzionamento dei tuoi apparati”.

Tivùsat ci tiene inoltre a ricordare che è possibile verificare se il decoder che possediamo è certificato. La procedura sarà attuabile mediante la pagina dedicata sul sito web. Per concludere, la società ha anche osservato che “la relativa commercializzazione di tali dispositivi viene da Tivù costantemente avversata e continuerà a esserlo con dette azioni di natura tecnica e con azioni legali”. Si può quindi dire che la lotta alla pirateria passerà anche da questo importante blocco.