Nella stagione natalizia TIM aumenta le sue proposte a disposizione del pubblico. Gli utenti che decidono di attivare una promozione con il provider italiano avranno a disposizione diverse opzioni. La volontà di TIM è quella di contrastare punto su punto le migliori ricaricabili di Iliad. Anche per questa stagione, il gestore ha previsto un’evoluzione per le sue tariffe Wonder.

TIM rinnova le offerte Wonder contro Iliad

Le nuove proposte Wonder di TIM prevedono sempre un duplice pacchetto. In un primo ticket tutti gli utenti avranno la possibilità di attivare chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica ed anche 100 Giga per la connessione internet. Il costo per questo pacchetto sarà pari a 9,99 euro ogni mese.

In aggiunta a questo pacchetto, sempre gli abbonati di TIM, potranno sottoscrivere una seconda offerta con 50 Giga per la navigazione di rete, SMS infiniti e chiamate verso tutti. In questo caso, la promozione avrà un costo di 7,99 euro al mese.

Le offerte di TIM, ribattezzate rispettivamente, Wonder Six e Wonder Five, avranno anche altre note positive. Ad esempio, a Natale, gli utenti potranno contare su prezzi bloccati nei sei mesi successivi all’attivazione della scheda SIM. Non ci potranno essere rimodulazioni sui costi, dunque, durante il primo semestre.

In linea con altre ricaricabili low cost, anche in questo caso sarà però necessaria la portabilità da altro provider. In base a quelle che sono le attuali direttive del provider nazionale, ad oggi queste offerte non sono disponibili per coloro che già hanno rete attiva.