TikTok, il trucco di bellezza da usare con un semplice dito

Il nuovo social network e avanza ormai da qualche anno è certamente TikTok. La celebre applicazione che permette a tutti di connettersi con il mondo a suon di video esilaranti e balletti, o semplicemente guida che possano risultare utili, sta spopolando sempre di più in tutto il mondo.

Soprattutto nel mondo delle donne sembra che TikTok rivesta un’importanza davvero spiccata. Il tutto anche per via di tutti quei video in cui ci sono vere e proprie guide dedicate al make-up. Ci sono infatti tantissimi tutorial relativi al mondo della bellezza femminile, con diverse utenti che decidono di fiondarsi sul social per scoprire quali sono i trucchi per avere a disposizione un make-up perfetto.

TikTok: il trucco per gli occhi che ha mostrato Giulia De Lellis, ecco come funziona

Su TikTok Da giorni non si parla d’altro: l’influencer, ex corteggiatrice di Uomini & Donne di Maria De Filippi, Giulia De Lellis, avrebbe utilizzato più volte TikTok per vere e proprie guide sul mondo beauty.

Più in particolare ci sarebbe un modo per avere un trucco occhi ben definito. Basterebbe una matita per gli occhi e un dito. Come dimostrato proprio nell’ultimo video postato sul social, basta una matita occhi dalla mina morbida e dal colore pieno e intenso. Servirà semplicemente macchiare il polpastrello del proprio indice appoggiandolo sulla parte finale della palpebra. Con un movimento rapido bisognerà tirare il colore in alto. In pochi secondi così lo sguardo sembrerà più allungato e sollevato, ricordando quindi la tecnica smoky eyes. La De Lellis consiglia poi ti fissare la matita con un sottile strato di cipria trasparente o magari con un ombretto.