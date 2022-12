Anche quest’anno è disponibile l’esperienza in-app di Spotify per scoprire e condividere il vostro 2022 con parenti e amici, per la prima volta con alcune novità. Persino Apple ha colto il successo di Spotify Wrapped migliorando la sua proposta alternativa che prende il nome di Replay. Spotify ha inoltre pubblicato la lista completa di tutti gli artisti, le canzoni, le playlist, gli album e i podcast più ascoltati.

Per il terzo anno consecutivo l’artista più ascoltato a livello mondiale è Bad Bunny, mentre “As It Was” di Harry Styles è la canzone con il numero di stream registrati più alto in assoluto. In Italia, Sfera Ebbasta è l’artista più popolare e “Brividi” di Mahmood e BLANCO è la canzone più ascoltata. Tra i podcast, gran successo per The Joe Rogan Experience. In Italia ben 6 show Originali ed Esclusivi Spotify sono in top 10, The Essential sul podio. Di seguito i risultati completi di Spotify Wrapped 2022 a livello globale e in Italia e alcune delle novità principali introdotte per la prima volta.

Spotify Wrapped Experience in-App

Gli utenti possono accedere alla propria esperienza personalizzata Wrapped, dall’app aggiornata di Spotify (sia per iOS che Android). Tra le nuove funzionalità: nuove storie personalizzate e la tua Personalità Musicale. Inoltre, Audio Day, che svela come i nostri gusti musicali evolvano durante la giornata. Da quest’anno sarà anche possibile condividere tutto su WhatsApp e Line. Gli utenti potranno anche sbloccare un filtro Snapchat personalizzato e divertirsi con gli outfit speciali per i Bitmoji e scoprire GIF su GIPHY.

Spotify Camp Nou Takeover: menzione speciale nell’ambito della partnership tra Spotify e FC Barcelona. I fan possono visualizzare sui social i video Wrapped di alcuni dei loro giocatori preferiti. Infine, Spotify lancia anche quest’anno l’esperienza creator per i podcaster e gli artisti. I creator potranno scoprire come i fan hanno ascoltato i loro contenuti quest’anno.

Spotify Wrapped 2022 Top List a livello globale

Gli artisti più ascoltati

1. Bad Bunny

2. Taylor Swift

3. Drake

4. The Weeknd

5. BTS

6. Ed Sheeran

7. Harry Style

8. Justin Bieber

9. Kanye West

10. Eminem

Le artiste più ascoltate

1. Taylor Swift

2. Doja Cat

3. Dua Lipa

4. Billie Eilish

5. Ariana Grande

6. Rihanna

7. KAROL G

8. Olivia Rodrigo

9. Adele

10. Lana Del Rey

Artisti italiani più ascoltati all’estero

1. Måneskin

2. MEDUZA

3. Gabry Ponte

4. Ludovico Einaudi

5. Kina

6. Antonio Vivaldi

7. Laura Pausini

8. Gigi D’Agostino

9. Eros Ramazzotti

10. Prezioso

Gli album più ascoltati

1. Un Verano Sin Ti di Bad Bunny

2. Harry’s House di Harry Style

3. SOUR di Olivia Rodrigo

4. = di Ed Sheeran

5. Planet Her (Deluxe) di Doja Cat

6. Future Nostalgia di Dua Lipa

7. Midnights di Taylor Swift

8. YHLQMDLG di Bad Bunny

9. Justice di Justin Bieber

10. Dawn FM di The Weeknd

Le canzoni più ascoltate

1. “As It Was” di Harry Style

2. “Heat Waves” di Glass Animals

3. “STAY (with Justin Bieber)” di The Kid LAROI e Justin Bieber

4. “Me Porto Bonio” di Bad Bunny e Chencho Corleone

5. “Tití Me Preguntó” di Bad Bunny

6. “Cold Heart – PNAU Remix” di Elton John, Dua Lipa e PNAU

7. “Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52” di Bizarrap e Quevedo

8. “Enemy (with JID)” – from the series Arcane League of Legends degli Imagine Dragons

9. “Ojitos Lindos” di Bad Bunny

10. “Running Up That Hill (A Deal With God)” di Kate Bush

I Podcast più popolari

1. The Joe Rogan Experience

2. Call Her Daddy

3. Anything Goes with Emma Chamberlain

4. Caso 63

5. Crime Junkie

6. The Daily

7. Relatos de la Noche

8. On Purpose with Jay Shetty

9. Armchair Expert with Dax Shepard

10. TED Talks Daily

Spotify Wrapped 2022 Top List in Italia

Artisti più ascoltati in Italia

1. Sfera Ebbasta

2. Lazza

3. thasup

4. BLANCO

5. Marracash

6. Baby Gang

7. Rkomi

8. Madame

9. Guè

10. Shiva

Artiste donna più ascoltate in Italia

1. Madame

2. Elodie

3. ARIETE

4. Dua Lipa

5. Elisa

6. Mara Sattei

7. Taylor Swift

8. Billie Eilish

9. ANNA

10. Annalisa

Le canzoni più ascoltate

1. “Brividi” di BLANCO e Mahmood

2. “Shakerando” di Rhove

3. “LA CODA DEL DIAVOLO” (con Elodie) di Rkomi e Elodie

4. “BABY GODDAMN” di Tananai

5. “Finchè non mi seppelliscono” di BLANCO

6. “USCITO DI GALERA” di Lazza

7. “s!r!” di thasup (feat. Lazza & Sfera Ebbasta)

8. “Giovani Wannabe” dei Pinguini Tattici Nucleari

9. “Capri sun” di Capo Plaza

10. “5 Gocce” di Irama (feat. Rkomi)

Gli album più ascoltati

1. SIRIO di Lazza

2. TAXI DRIVER di Rkomi

3. Blu Celeste di BLANCO

4. Salvatore di Paky

5. c@ra++ere s?ec!@le di thasup

6. “NOI, LORO, GLI ALTRI” di Marracash

7. “X2” di Sick Luke

8. Il giorno in cui ho smesso di pensare di Irama

9. DISUMANO di Fedez

10. Dove Volano Le Aquile di Luchè

I podcast più popolari

1. The Essential

2. Muschio Selvaggio

3. Stories

4. Demoni Urbani

5. Il podcast di Alessandro Barbero: Lezioni e Conferenze di Storia

6. Elisa True Crime

7. Il Dito di Dio – Voci dalla Concordia

8. Tutte le Volte Che

9. Sei Stanga?

10. Le news di Sky Tg 24