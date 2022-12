La nuova classe di astronauti dell’ESA è stata annunciata mercoledì 23 novembre 2022 al Grand Palais Éphémère (GPE) di Parigi. La nuova classe include astronauti in carriera, astronauti di riserva e astronauti con disabilità fisica. L’evento sarà trasmesso in live streaming su ESA WebTV. I giornalisti sono invitati a partecipare all’evento e in seguito verranno fornite opportunità di foto e interviste.

Nel 2021, l’ESA ha aperto gli avvisi di posto vacante per i ruoli di astronauta anche per chi ha una disabilità fisica. Questo è stato il primo bando per nuovi candidati astronauti dal 2008.

In risposta, l’ESA ha ricevuto più di 22.500 domande valide per il ruolo di astronauta da tutti gli Stati membri e membri associati. Per il ruolo di astronauta con disabilità fisica sono pervenute 257 candidature.

Spazio anche alle persone con disabilità

L’ESA mira a reclutare da quattro a sei astronauti in carriera che si uniranno al corpo degli astronauti dell’ESA.

Oltre a reclutare astronauti nel corpo esistente, l’ESA istituirà per la prima volta anche una riserva di astronauti. Questa riserva sarà composta dai candidati che hanno superato l’intero processo di selezione e non sono stati assunti. Gli astronauti nella riserva rimarranno impiegati dai loro attuali datori di lavoro. L’ESA aveva anche pubblicato un avviso di posto vacante dedicato per selezionare persone con disabilità fisiche per inserirli nella lista di riserva degli astronauti.

L’Agenzia spaziale europea ha scelto 17 nuovi candidati astronauti tra oltre 22 500 candidati provenienti da tutti i suoi Stati membri. In questa nuova classe 2022 di astronauti dell’ESA ci sono cinque astronauti in carriera, 11 membri di una riserva di astronauti e un’astronauta con disabilità.