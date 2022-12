Dimentica i fuorilegge del Vecchio West come Jesse James, Butch Cassidy e Sundance Kid: la più grande rapina al treno nella storia degli Stati Uniti non è avvenuta durante l’era del Vecchio West. Non è successo nemmeno nel selvaggio west. Si è svolta in una piccola città dell’Illinois durante i ruggenti anni ’20 e ha fruttato a quattro fratelli del Texas e ad alcuni dei loro amici circa 3 milioni.

I ragazzi di Newton: Willis, Doc, Jess e Joe sono cresciuti nella fattoria di un mezzadro a Uvalde, in Texas. Willis e Doc si sono dilettati prima nel crimine e, quando hanno avuto successo, hanno reclutato Jess e Joe per unirsi a loro. Tra il 1919 e il 1924, la Newton Gang e il loro amico Brent Glasscock rapinarono 87 banche, sfuggendo alla cattura più volte. Secondo i testimoni, erano l’epitome dei ladri gentiluomini, assicurando la sicurezza delle loro vittime e scaricando le armi solo poche volte, senza mai uccidere nessuno.

Come si svolse la rapina

La rapina in banca era un affare redditizio, ma la Newton Gang voleva di più. Derubando un treno, avrebbero fatto il colpo della vita. Armato delle informazioni di William J. Fahy, un ispettore postale corrotto di Chicago, scelsero un treno della Federal Reserve per inscenare la rapina.

Con l’aiuto di Fahy, Willis e Jess Newton salirono segretamente sul treno a Chicago. Quando il treno si è avvicinato a Rondout, si sono infiltrati nella locomotiva, hanno fermato il treno sui binari e hanno lanciato bottiglie di formaldeide nelle carrozze passeggeri, rilasciando fumi nocivi. Nel caos che ne è seguito, Glasscock ha scambiato Doc per una guardia e gli ha sparato cinque volte, e gli altri membri della banda lo hanno aiutato a salire sull’auto per la fuga mentre scappavano con i soldi. In tutto, il bottino della Newton Gang è stato di 3 milioni di dollari, più di qualsiasi altra rapina avvenuta nella storia degli Stati Uniti.