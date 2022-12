Il nuovo Kindle Scribe, primo al mondo – con display da 10,2 pollici e risoluzione a 300 ppi, illuminazione frontale e penna – adatto per leggere e anche per scrivere, è disponibile su Amazon a partire da 369,99 euro.

Per un periodo limitato, gli utenti che acquistano il nuovo Kindle Scribe potranno sfruttare anche 4 mesi di prova iscrivendo a Kindle Unlimited. Il nuovo dispositivo unisce lettura e scrittura, con uno spessore di circa 5,8 mm, schermo di 10,2 pollici antiriflesso e una penna che non necessita di ricarica.

Lo schermo è progettato per adattarsi alla penna perfettamente, ricreando la sensazione di una penna che scorre su un comune foglio di carta. Lo schermo Paperwhite, cui gli utenti Kindle saranno ormai abituati, offre spazio sufficiente per leggere e anche per prendere appunti di qualsiasi tipo. Tutte le immagini, illustrazioni o grafici di ogni genere saranno esaltate e rese alla perfezione dalla risoluzione ottimizzata dello schermo.

La penna è disponibile in due varianti, una Basic e l’altra Premium. Entrambe sono incredibilmente precise, pratiche e si fissano al dispositivo con un magnete. Permettono di scrivere, cancellare, evidenziare, e tanto altro. La penna Premium, rispetto a quella di base, include un pulsante sulla parte posteriore e una gomma, per rendere tutto più immediato e intuitivo.

Inoltre, le nuove note adesive digitali di Kindle Scribe consentono di prendere appunti a mano su milioni di libri, per poi raggruppare tutto in un unico posto, mantenendo così le pagine libere. È anche possibile scrivere un diario/agenda con l’aiuto di una serie di template. Come tutti i Kindle disponibili, il nuovo dispositivo consente di personalizzare l’esperienza di lettura regolando: dimensione dei caratteri, interlinea, modalità scura e così via.

Il nuovo dispositivo vanta anche la certificazione Climate Pledge Friendly, che aiuta gli utenti a riconoscere e acquistare solo prodotti sostenibili. Infatti, il dispositivo è realizzato al 100% in materiali riciclati, così come il 99% dell’imballaggio. Ricordiamo anche che sarà possibile scegliere tra tre diversi spazi d’archiviazione (16, 32 o 64 GB) e tra le nuove cover in pelle o tessuto disponibili in svariate colorazioni.