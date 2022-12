Oggi vi vogliamo parlare di Jya Fjord, il migliore purificatore d’aria con i raggi UV, che si presenta come il peggior nemico dei batteri. Proprio così, grazie al sistema UV, questo sterilizzerà il 99.95% dei batteri, virus polline e formaldeide presenti nell’aria. Ma vediamo tutte le sue caratteristiche.

Design e materiali

Una cosa va detta: Jya Fjord ha una qualità nettamente superiore rispetto a quelli di Xiaomi, poiché i materiali sono più resistenti, il design è più elegante, e nel modello più minuto si trovano tutte le caratteristiche di quello più grande (ad esclusione delle alette direzionabili superiori). Passiamo ora ai filtri.

Estrarre il filtro HEPA 13 è facilissimo: bisognerà semplicemente aprire il vano ed estrarlo. Al resto ci penserà il purificatore, il quale appunto mostrerà lo stato di usura ed efficacia del filtro attraverso un messaggio. Quest’ultimo sarà visibile sul display circolare OLED, composto da un LED che cambia colore (rosso, arancione, giallo e verde) in base allo stato dell’aria.

Inoltre lo schermo permette di navigare tra le varie modalità di funzionamento a disposizione, così da poter utilizzare il purificatore indipendentemente dallo smartphone. Per non parlare poi delle quattro minuscole rotelle poste sotto la struttura in modo tale da spostarla con facilità nonostante il filo attaccato alla presa della corrente.

Sistema di monitoraggio e filtraggio

Passiamo ora al pezzo forte: il sistema filtrante e i sensori della qualità dell’aria. Come già detto, il filtro HEPA 13 con carbone attivo, filtra e migliora la qualità dell’aria eliminando anche gli odori più persistenti. Quanto al sistema di rilevamento, questo permette di capire se l’aria nella stanza è di buona qualità o meno.

Jya Fjord tiene sotto controllo cinque elementi, ovvero il PM10, PM2.5, TVOC, temperatura e umidità. Praticamente il sistema di filtrazione ostacola le particelle di diverse dimensioni, mentre lo strato di carboni attivi permette il filtraggio delle sostanze chimiche volatili (TVOC).

E fin qui ci siamo. La rarità invece sta nello stadio di sterilizzazione UB, il quale combatte i virus e i batteri precedentemente catturati. Tutto questo accade al minimo cenno di “aria viziata” grazie alla sua sensibilità al di sopra della norma. Numericamente parlando, il Jya Fjord è in grado di raggiungere un valore CADR di 450 m3/h, l’equivalente di un ambiente che arriva fino a circa 54 metri quadrati.

Se vi state chiedendo quanto rumore faccia, beh, non è tra i peggiori poiché rimane abbastanza contenuto (soprattutto in modalità “Quiet”). Ciononostante al massimo della sua potenza supererà di poco i 63 dB.

App e funzioni smart

Non può mancare la parte tecnologica. Jya Fjord sa essere autonomo, ma si può anche controllare tramite un’applicazione chiamata Smartmi e disponibile sia per iPhone che per Android. Con essa sarà possibile regolare e gestire le impostazioni di funzionamento del dispositivo, oppure tenere sotto controllo in remoto la qualità dell’aria ed attivare o disattivare il sistema di filtraggio.

Prezzo e conclusioni

Jya Fjord oltre ad essere compatibile con Alexa e Google Assistant, si adatta anche a Homekit di Apple. Ma arriviamo al momento tanto atteso: il prezzo. Jya Fjord costa 239 euro. Non ci resta che vedere i pregi e i difetti del prodotto. A suo favore ci sono la potenza e l’efficacia della purificazione dell’aria anche grazie agli UV (ricordiamo che non dispone di ventilazione aggiuntiva e sistema di umidificazione dell’ambiente). Tra i punti a sfavore invece vi è la rumorosità (dovuta alla potenza del filtraggio). Ad ogni modo, visto il prezzo, possiamo dire di aver testato un ottimo prodotto con rapporto qualità/prezzo eccellente.

Al momento si può acquistare sul sito ufficiale.