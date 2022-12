I correntisti delle principali banche in Italia sono sotto l’occhio del ciclone anche in questo mese di dicembre, con la stagione natalizia alle porte. Considerato il periodo legato allo shopping, le minacce di phishing online a danno del pubblico sono destinate ad aumentare. Particolare attenzione c’è da fare per i clienti di Intesa Sanpaolo.

Intesa Sanpaolo, le truffe di Natale sono in arrivo

Nel corso di queste ultime settimane sono aumentate in maniera radicale le mail ed SMS truffa legate proprio a questo istituto di credito. Gli utenti di Intesa Sanpaolo vengono intercettati sul web attraverso alcuni link in cui si promettono accrediti sul conto dal valore oltre i 1000 euro e in cui si promettono buoni regali da spendere proprio in vista della stagione natalizia.

In cambio dei cosiddetti bonus, agli utenti viene chiesto di compilare un form con le propri informazioni riservate. Gli utenti di Intesa Sanpaolo che compilano questo form si espongono alla condivisione di tutti i loro dati sensibili.

Oltre alla raccolta dei dati sensibili, attraverso la compilazione dei form online, gli hacker riescono anche ad attivare costosi servizi a pagamento sui profili TIM, Vodafone e WindTre dei correntisti di Intesa Sanpaolo. La perdita di credito, in questi casi, potrebbe superare le decine di euro a settimane.

Il fronte da attenzionare con maggiore criticità per gli utenti resta comunque quello dei risparmi. In caso di condivisione dei dati per l’home banking, ci sarebbe un rischio molto più che alto di vedere persi i propri risparmi sul conto corrente o sulle carte di debito ad esso associate.