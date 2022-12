Instagram, un trucco gratis per guardare le storie essendo invisibili

Guardare le storie degli altri senza essere visti, magari all’interno di quell’elenco di coloro che hanno visualizzato il contenuto, potrebbe essere un’ottima soluzione per tantissime persone.

Stiamo parlando chiaramente di Instagram, il social per eccellenza che raccoglie i contenuti giornalieri all’interno delle sue celebri Stories. Secondo quanto riportato, non bisognerà ricorrere ad escamotage esterni, visto che l’applicazione mette a disposizione un nuovo modo per evitare di essere visti. Instagram consente di nascondere le storie a diversi utenti stabiliti. Allo stesso tempo i nomi di coloro che le hanno viste vengono visualizzati. Per restare nascosti e riuscire a guardare le storie degli altri senza essere visti, ci sono alcuni modi molto semplici da utilizzare.

Instagram: visualizzare le storie senza essere visti, ecco i trucchi che funzionano nel modo migliore

Instagram permette di visualizzare le storie senza che l’autore di esse possa individuarvi. Per fare questo non bisognerà installare un programma o scaricare un software esterno.

Basterà infatti navigare sul web dal vostro dispositivo mobile o dal vostro computer recandosi su InstagramIG. Potete qui inserire l’user Name della persona da spiare e vedere quali sono le storie pubblicate nelle ultime 24 ore. Se volete poi avere un’applicazione esterna per fare questo, potrete scaricare direttamente dal Play Store di Google l’app Story Saver. In questo modo potrete quindi anche salvare la storia Instagram da guardare direttamente sul vostro smartphone.

Anche gli utenti di Apple hanno una soluzione, ovvero l’applicazione dell’App Store Story Reposter. Basterà aprire l’applicazione e inserire il nome della persona da cercare, anche non essendo un suo follower, ma a patto che l’account in questione non sia un profilo chiuso.