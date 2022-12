I treni Maglev o a levitazione magnetica non sono un’idea nuova. Il primo treno Maglev fu inventato nel 1902 e richiese molti anni per il suo sviluppo finale. L’idea durante i primi giorni del 20° secolo era che un treno levitasse quasi sui binari attraverso l’uso di potenti magneti per tenerlo a galla.

Considerata un’idea futuristica per l’epoca, l’invenzione del treno di Alfred Zehden ottenne il suo primo brevetto nel 1905. Molti scienziati in tutto il mondo stavano lavorando alla stessa idea, ma fu a Zehden che viene attribuita l’invenzione del Maglev.

Dal 1905 in poi, ci fu una folle corsa per creare il primo modello di motore lineare funzionante che avrebbe avvicinato questa idea alla realtà. Ci sono voluti quasi 40 anni perché quel motore modellato diventasse realtà. Nel 1940, a Eric Laithwaite fu attribuito il merito di aver costruito il primo modello funzionante a grandezza naturale di un motore lineare. Ha continuato il suo lavoro per tutta la sua carriera fino agli anni ’70.

Il signor Laithwaite ha anche progettato un motore lineare che consentiva sia il sollevamento che il movimento in avanti alla fine della sua carriera. Il suo sistema di “flusso trasversale” è stato utilizzato nel primo treno Maglev in Inghilterra che ha debuttato a Birmingham in Inghilterra nel 1984.

In Giappone esiste già

Il primo Maglev è stato costruito tra l’aeroporto di Birmingham e il sistema ferroviario di Birmingham. Il treno aveva una velocità massima di circa 41 km/h. È stato chiuso circa un decennio dopo a causa di “problemi di affidabilità” secondo le autorità.

Il Giappone ha avuto il maggior successo nella creazione e nell’utilizzo del proprio sistema Maglev. Nel corso degli anni dal 1979 hanno utilizzato vari treni Maglev come veicoli per trasportare le persone. Alcuni dei loro progetti hanno raggiunto velocità di 418 km/h. Di recente (nel 2014) hanno annunciato una nuova tecnologia che implementeranno e che sono disposti a vendere ad altri paesi.

I giapponesi hanno rivelato il loro Maglev “super veloce” che va da Tokyo a Osaka nel 2014. Negli Stati Uniti, non è stato fornito un supporto adeguato per questa tecnologia perché molti cittadini la trovano costosa. I fautori del Maglev affermano che il risparmio complessivo sui costi può essere trovato nella futura riduzione del danno ambientale.