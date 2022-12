Uno dei principali problemi con il quale ogni famiglia italiana si ritrova a dover combattere ogni giorno è costituito senza alcun dubbio dalla crisi energetica in atto, il caro energia infatti sta sferzando tutti i nuclei famigliari della nostra penisola a suon di bollette dal costo altissimo e che non sembrano voler dare segni di abbassamento.

Tutto ciò è ovviamente frutto del conflitto russo-ucraino che ha influito speculativamente sul costo delle materie prime e di conseguenza della materia prima energia, portando la luce a costi elevati ed il gas a costi mai visti prima, nemmeno i carburanti sono stati risparmiati.

In questo contesto ci sono degli utenti immorali che hanno pensato bene di sfruttare il tutto a proprio favore, stanno infatti circolando in Italia ultimamente delle comunicazioni fasulle a nome di Enel spacciate per avvisi legati ai pagamenti, in realtà si tratta di SMS di phishing, vediamo i dettagli.

SMS di phishing a nome di Enel

L’SMS in questione risulta davvero pericolo dal momento che al posto dei campi censurati saranno presenti il vostro nome e cognome con il vostro indirizzo mail, dando dunque una parvenza decisamente forte di veridicità del SMS, il quale ovviamente nasconde un tranello dal momento che quel link rimanda ad una falsa area di accesso dove vi verrà chiesto di inserire il vostro codice fiscale, il quale ovviamente verrebbe sfruttato per adempiere a numerosi atti criminosi contro di voi o sfruttando la vostra identità.

Il consiglio da seguire è quello di cestinare il messaggio senza pensarci due volte, non aprite quel link per nessun motivo.