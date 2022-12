Quante volte abbiamo sentito la fatidica frase “Voi due sembrate proprio cane e gatto!” per indicare due persone che sono in disaccordo. Perché sì, uno dei cliché che va avanti ormai da secoli e che cani e gatti si odiano per natura. Ma è davvero così o è solamente una diceria che va avanti negli anni?

Una delle prime verità è che sicuramente cani e gatti non sono nemici naturali. Anche se, comunque, hanno delle evidenti differenze dal punto di vista comportamentale e genetico che fanno sì che queste due specie si scontrino spesso. Scopriamole di seguito.

Cani e gatti non si odiano, ma le differenze ci sono eccome!

Il cane eredita ancora quella parte di geni selvaggi derivanti dai loro antenati. Di conseguenza, anche un cane molto piccolo (come il chihuahua o il Jack Russell terrier) è dotato di un vero e proprio istinto di caccia. Questo impulso è il medesimo che ordina al cane di rincorrere la palla o altri oggetti in movimento. Discorso diverso per i gatti, i quali sono mossi per natura a fuggire alla vista di un cane. Dunque, è per questo motivo che non è raro vedere questi due animali rincorrersi.

Ci sono anche delle note incomprensioni dal punto di vista comportamentale. Infatti, la coda scodinzolante di un cane esprime di solito giocosità. Al contrario, la coda di un gatto che si contrare esprime agitazione e irritazione (ovviamente non è sempre così). Anche per questo motivo, i gatti ricambiano con un gesto di stizza alla richiesta di gioco del cane.

Si tratta chiaramente di comportamenti che possono non verificarsi nel momento in cui questi due animali vengono educati a dovere. La socializzazione precoce tra gatti e cani quando sono cuccioli e di fatto utilissima per superare queste divergenze istintive.

In più, se avete un cane o un gatto e avete intenzione di introdurre nella vostra famiglia la “controparte” del primo, dovete fare attenzione al carattere del vostro animale, nello specifico se è tranquillo e tollerante. Sicuramente educare due animali vivaci non sarà molto semplice.

Non perdete mai la speranza: i due animali, per quanto diversi tra di loro, hanno tutte le carte in regola per diventare degli inseparabili amici!