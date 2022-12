Gli utenti Android si vedono spesso invasi da hacker e malintenzionati che cercano di mettere a repentaglio la loro sicurezza. In seguito all’ultima diffusione di Sharkbot in Italia, degli esperti in cybersecurity hanno rilevato una nuova app pericolosa sul Play Store che sfrutta gli smartphone stessi degli utenti per creare account fasulli sui social network.

L’App in questione è stata individuata da Maxime Ingrao e condivisa su Twitter. Nello specifico, si tratta di Symoo, non molto nota nel nostro Paese ma sta lentamente facendosi conoscere in tutto il mondo, dato che “offre” una serie di servizi relativi a SMS, calendario e altre applicazioni usate spesso. Anche se sul Google Play Store la valutazione rimane positiva, le recensioni negative che indicano la dannosità dell’app aumentano.

Found new #Android #malware that read all the sms and send to a server 👀

A website sells account creations (Fb, Google..) it uses infected phones to make the registrations with auth sms 🥷🏻

N°1 in new sms app in Play Store in #India it has infected 100k+ people there 👾 pic.twitter.com/VH6DHWEG4y

— Maxime Ingrao (@IngraoMaxime) November 28, 2022