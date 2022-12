Iliad prosegue con lo sviluppo e il miglioramento della sua rete mobile offerta su tutto il territorio italiano. Nuovo record per la nota azienda rilevato proprio negli ultimi giorni, per chiudere il 2022 alla grande. Raggiunte, infatti, le 3000 città italiane in cui è possibile usufruire del 5G grazie ad Iliad.

Il servizio 5G offerto da Iliad è stato lanciato per la prima volta due anni fa. Registrati già risultati incredibili in così poco tempo. L’espansione della rete Iliad prosegue senza alcuna sosta o battuta d’arresto fin dal primo giorno e sembra avere un futuro più che roseo. L’operatore annuncia ufficialmente di aver raggiunto più di 3.000 città con la tecnologia 5G, tutte con oltre 9.000 abitanti.

Iliad e il servizio 5G stabiliscono un nuovo record, copertura raggiunta in oltre 3000 città italiane

Ad oggi la copertura della rete Iliad è superiore al 99% della popolazione italiana con la connettività 4G/4G+, mentre aumenta a dismisura anche la copertura offerta dalla rete 5G. Le 3.000 città raggiunte dalla connessione 5G sono un risultato incredibile da raggiungere in soli due anni, come già accennato poco fa.

Iliad ha inoltre recentemente lanciato la propria miglior offerta che include il 5G, ossia 150 Giga, sms e minuti illimitati, tutto a 9,99€ al mese. L’offerta può essere attivata sia da utenti che adottano già l’operatore sia da utenti che provengono da un qualsiasi altro operatore. Semplice da attivare e decisamente conveniente su più fronti. Come sempre l’azienda conferma il suo impegno verso un modo sempre più digitale con offerte incredibili, zero vincoli, zero costi nascosti, tariffe garantite per sempre.