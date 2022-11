WindTRE, un'occasione unica con Giga senza limiti a 7 euro grazie alla GO Unlimited

Sono talmente tanti quei gestori che sono riusciti in poco tempo a rivoluzionare il proprio andamento che ora gli utenti hanno l’imbarazzo della scelta. Non è infatti una situazione strana quella di ritrovarsi a non voler far più parte della cerchia di clienti di un determinato provider, magari per qualche incomprensione o semplicemente perché si ha bisogno di qualcosa di nuovo e di meno costoso. Proprio per questo intervengono tantissimi gestori, i quali fanno del prezzo mensile la loro punta di diamante.

Oltre a questo non si può biasimare certamente la qualità che è uno degli aspetti principali per fornire un servizio del genere sia per quanto riguarda le chiamate e i messaggi che per quanto concerne la connessione ad Internet. Ovviamente il quantitativo fa tantissimo all’interno di questo insieme, il quale viene valutato in maniera totale dal cliente in arrivo. Tanti gestori come ad esempio WindTRE, stanno riuscendo a proporre il meglio.

WindTRE: le nuove offerte ne vedono una al comando ma solo per i già clienti

Offerta dopo offerta, WindTRE è riuscito a prendersi l’intero mondo dei gestori MNO dove viene definito il migliore dal pubblico. Le persone che infatti hanno sottoscritto una delle offerte di questo celebre provider, chiariscono che mai gli è capitato di ricevere una brutta sorpresa, soprattutto quando si tratta di servizi attivati e soldi da pagare.

La promozione GO Unlimited Star+ prevede solo per i già clienti con fibra un’offerta mobile con minuti senza limiti, 200 SMS e giga senza limiti per navigare sul web. Il prezzo è di 7,99 €.