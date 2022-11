WindTre è pronta a dare battaglia ai più quotati operatori virtuali, promettendo un risparmio quasi unico nel proprio genere per gli utenti che vogliono indubbiamente accedere ad un bundle quasi infinito su cui poter fare affidamento.

Il risparmio è di casa da WindTre, i nuovi sconti del periodo sono ricchissimi di occasioni da non lasciarsi assolutamente sfuggire, tutti coloro che si trovano in condizione d’uscita da un operatore virtuale (Iliad inclusa), potranno decidere di attivare la WindTre Go 150 Flash+ digital. Scopriamo di cosa si tratta.

WindTre, grandi sorprese per tutti

La promozione oggetto del nostro articolo ha una spesa fissa di soli 8,99 euro a rinnovo, e permette a tutti gli effetti di includere illimitati minuti da poter utilizzare verso chiunque, 200 SMS da inviare ad altrettanti operatori telefonici, per concludere il tutto con 150GB di internet alla massima velocità di navigazione.

Il pagamento, essendo in versione Digital, deve essere necessariamente completato con Easy Pay, ovvero dovrete versare il tutto con il conto corrente bancario, non sarà possibile affidarsi al pagamento tramite credito residuo. Se necessario, potrete decider di attivare una a scelta tra: Go 50 Star o Go 100 Special, in vendita rispettivamente a 7,99 e 9,99 euro al mese, entrambe sempre in versione Digital, quindi con pagamento diretto tramite carta di credito o conto.

L’attivazione di ogni singola promo è possibile solamente nei negozi fisici, previa portabilità del proprio numero originario da uno specifico operatore telefonico.