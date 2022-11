No a messaggi incomprensibili e contatti promozionali indesiderati per spingere gli utenti telefonici, soprattutto anziani, a sottoscrivere nuovi contratti.

Lo ha ribadito il Garante Privacy che ha sanzionato Vodafone Italia di 500.000 euro a seguito della denuncia presentata da una signora ultraottantenne, che si era fatta trasferire suo malgrado il proprio numero di telefono da altro operatore a Vodafone.

La società dovrà altresì verificare il corretto funzionamento dei call center utilizzati per le campagne di telemarketing, in particolare al momento dell’acquisizione del consenso per finalità pubblicitarie.

Ecco cosa è successo all’anziana signora

Nel corso dell’istruttoria del Garante, la società si era difesa affermando che l’anziana utenza aveva contattato volontariamente un call center albanese per farsi proporre un contratto alternativo e che aveva poi confermato di voler sottoscrivere il nuovo contratto direttamente telefonicamente utilizzando il i cosiddetti “ordini vocali“.

Tuttavia, ascoltando la registrazione della conversazione con il call center albanese, l’Autorità ha accertato che all’utente non erano state fornite adeguate informazioni sul trattamento dei suoi dati, resi peraltro incomprensibili dalla rapidità con cui gli stessi erano stati ricevuti il il telefono: non meno di 63 parole in 16 secondi.

Lo stesso contratto per il trasferimento degli utenti era stato proposto alla velocità di 200 parole al minuto per ben 6 minuti, risultando ugualmente incomprensibile, anche dopo ripetuti ascolti.

Vodafone è una multinazionale britannica di telecomunicazioni. La sede legale e il quartier generale globale si trovano a Newbury, Berkshire, Inghilterra. Gestisce prevalentemente servizi in Asia, Africa, Europa e Oceania.

A partire da novembre 2020, Vodafone possiede e gestisce reti in 22 paesi, con reti partner in altri 48 paesi. La sua divisione Vodafone Global Enterprise fornisce servizi di telecomunicazioni e IT a clienti aziendali in 150 paesi.