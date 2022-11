Unieuro distrugge Amazon, offerte al 70% solo oggi su smartphone e smart TV

Il periodo appena passato ha rappresentato forse quello più proficuo per acquistare qualcosa nel mondo della tecnologia. Black Friday infatti fa rima con risparmio, un binomio che va di pari passo soprattutto sotto il periodo natalizio. Unieuro ha deciso di lanciare tantissimi sconti proprio in questi giorni, favorendo gli utenti che volevano risparmiare comprando comunque oggetti di altissimo livello. Proprio per questo motivo le persone hanno deciso di dare il proprio assalto ai principali articoli.

Questa volta però sarà ancora possibile fare incetta di articoli del mondo della tecnologia direttamente confrontandosi con il volantino del colosso.

Unieuro: gli sconti sono clamorosi e riguardano il volantino di novembre, ecco smartphone di altissimo livello al prezzo minimo

Avete mai provato a valutare di prendere al volo un’offerta che riguardasse uno degli ultimi smartphone rivoluzionari proposti da uno dei più grandi brand in assoluto? Stiamo parlando di Samsung che sul volantino di Unieuro propone il suo Galaxy Z Flip4.

Il celebre pieghevole arrivato alla quarta edizione costa solo 849 € al pubblico, ma non finisce qui. Samsung offre anche il suo top di gamma assoluto, Galaxy S22 Ultra 5G a soli 869 euro. Non finisce però qui visto che coloro che vorranno spendere di meno avendo comunque un terminale di altissimo livello, potranno ricadere sul Galaxy S22 a 599 euro.

Ci sono ovviamente anche tanti altri dispositivi interessanti, come ad esempio quelli che riguardano i tanti smartphone cinesi. Ovviamente la scelta resta all’utente, il quale potrà recarsi nei numerosi Store sul territorio italiano per scegliere quello che fa più al caso proprio.