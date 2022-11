TikTok al momento è ancora il social che gode di miglior salute nel panorama della digital economy mondiale. Mentre altri licenziano, la società assume.

Nonostante questo però, il colosso si troverebbe di fronte ad un problema legato all’e-commerce. Di fatti la piattaforma ha ridotto del 20% le stime di crescita per l’anno 2022. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

TikTok riduce le stime di crescita del 20% per il 2022

Mentre gli altri registrano un freno alla crescita degli utenti, la piattaforma di proprietà della cinese Bytedance, TikTok, cresce a buon ritmo anno su anno. Ma ha un problema nel riuscire a monetizzare i suoi 1,5 miliardi registrati nel 2022. L’ecommerce è la strategia adottata dalla società per cercare di aumentare i ricavi. Una soluzione già adottata in Cina, dove TikTok, che lì si chiama Douyin, ha registrato un aumento delle vendite del 300% rispetto all’anno precedente nei 12 mesi fino a maggio.

Ma il lancio dell’ecommerce di TikTok, riporta il Financial Times, è andato incontro a una serie di problemi. In buona parte inattesi. Report raccontano che buona parte del suo personale ha deciso di lasciare il proprio lavoro perché sottoposto a ritmi insostenibili. Inoltre, i marchi che avevano deciso di puntare sulla piattaforma preferita dalla generazione ‘zeta’ avrebbero nel tempo fatto un passo indietro nei propri investimenti per mancanza di vendite e i clienti.

La soluzione a questo problema, in larga parte di natura tecnica, l’azienda l’avrebbe trovata nel cercare supporto in startup. Tra queste, spiega l’FT, figurano ChannelEngine, TalkShopLive e YunExpress, specializzate in software che integrano la tecnologia per lo shopping e l’evasione degli ordini. Se TikTok vuole far diventare il proprio ecommerce la fonte principale di ricavi nel prossimo futuro, è necessario esternalizzare questa parte tecnologica.