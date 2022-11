La CPU Intel 13th Gen Core i7-1370P ‘Raptor Lake-P’ che sostituisce il laptop 12th Gen Core i7-1270P ‘Alder Lake-P’ è stata appena svelata.

Le fughe di notizie più recenti hanno confermato che la linea di CPU per laptop Raptor Lake di 13a generazione di Intel includerà le parti HX “Enthusiast”, H “High-End” e P “Mainstream”. L’ultima perdita proviene dal Core i7-1370P di Intel, che fa parte della gamma mainstream ed è stato presentato in un laptop Dynabook OK011A / 0001.

L’Intel Core i7-1370P si basa sul nodo di processo ESF a 10 nm e presenta lo stesso design ibrido Raptor Cove e Gracemont della gamma desktop Raptor Lake. La CPU viene fornita con un totale di 14 core e 20 thread che includono 6 P-Core e 8 E-Core. La gamma Raptor Lake-P raggiungerà il massimo con questa configurazione, mentre i chip HX spingeranno il numero di core a 24 core e 32 thread. Questo chip ha un clock a una base di 1,90 GHz e ha una frequenza di boost fino a 5,0 GHz. Possiede anche 24 MB di cache L3.

Prestazioni e benchmarks

In termini di prestazioni, la CPU Intel Core i7-1370P ha ottenuto 1655 punti nel test single-core e 10184 punti nel test multi-core all’interno del benchmark Geekbench 5. Questo non è necessariamente un enorme aumento delle prestazioni e arrotonda circa il 5% più velocemente rispetto al Core i7-1270P. La CPU si trova appena sotto il Core i7-13700H, il che dovrebbe essere previsto poiché la parte H ha un TDP più elevato con cui lavorare e anche velocità di clock più elevate.

Intel ha recentemente confermato durante la riunione per le relazioni con gli investitori che le CPU Raptor Lake di 13a generazione per piattaforme mobile verranno lanciate alla fine del 2022 dopo il lancio delle versioni desktop. I prodotti effettivi potrebbero non essere venduti al dettaglio fino alla fine dell’inverno o all’inizio del 2023, ma prevediamo che Intel utilizzerà le proprie GPU della serie A Arc insieme alle opzioni della serie RTX 40 di fascia alta di NVIDIA che sono anch’esse destinate a una presentazione al CES 2023.