Con l’arrivo della pioggia e del freddo, restare a casa a guardare la TV è una valida opzione da valutare. Se a questo aggiungiamo che il catalogo dei servizi di streaming è in continua evoluzione, è facile trovare qualcosa di interessante da vedere.

Per venire incontro agli appassionati, il team di JustWatch realizza a cadenza settimanale le classifiche TOP 10 dei migliori film e serie TV. Tutti i contenuti proposto sono disponibili in streaming su tutte le piattaforme attive in Italia.

Considerando la convivenza di Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, SKY e Paramount+, sarà facile trovare qualcosa di interessante da guardare. Ricordiamo che entrambe le classifiche proposte di seguito sono relative al periodo compreso tra il 21 e il 27 novembre 2022. Le TOP 10 si aggiornano di settimana in settimana in base al numero di visioni e all’apprezzamento da parte degli utenti, quindi i valori sono sempre molto attendibili.

Il mondo dello streaming è in continua evoluzione, ma le vecchie passioni non tramontano mai e le TOP 10 dei migliori film e serie TV da guardare lo dimostrano

TOP 10 – Film in streaming

Avatar Il prodigio The Northman Top Gun: Maverick The Batman Don’t Worry Darling Bullet Train Come per disincanto – E vissero infelici e scontenti Diabolik Slumberland – Nel mondo dei sogni

TOP 10 – Serie TV in streaming

The Walking Dead Mercoledì 1899 Inverso – The Peripheral The Handmaid’s Tale Esterno notte Boris The Crown House of the Dragon The White Lotus

Guardando la classifica TOP 10 dei film, il primo posto è occupato da Avatar. La pellicola del 2009 diretta da James Cameron sta vivendo una seconda giovinezza in attesa dell’arrivo del sequel nelle sale. In attesa di Avatar: La Via dell’Acqua, il pubblico non vede l’ora di tornare su Pandora e riscoprire la storia di Jake Sully (interpretato da Sam Worthington) e del clan degli Omaticaya.

Per quanto riguarda la classifica TOP 10 delle migliori serie TV, in prima posizione troviamo The Walking Dead. La serie è arrivata alla undicesima e ultima stagione e gli spettatori non vedono l’ora di scoprire come vadano a finire le vicende dei sopravvissuti all’apocalisse zombie. Ricordiamo che le vicende trattate sono basate sull’omonima serie a fumetti scritta da Robert Kirkman.