Il colosso sud coreano Samsung continua a confermarsi tra i protagonisti indiscussi del mercato smartphone, non solo per dispositivi top di gamma ma anche per entry level.

Oggi vogliamo infatti parlarvi del nuovo Galaxy A14, un entry level che ha già mostrato qualche caratteristica. Scopriamo insieme tutti i dettagli emersi fino ad ora.

Samsung Galaxy A14: ecco cosa sappiamo fino ad ora

Da tanti anni ormai Samsung propone sul mercato diverse soluzioni per gli smartphone di fascia media e medio-bassa. In questo contesto apprendiamo dei piani futuri dell’azienda proprio per quanto riguarda i modelli entry-level. L’immagine trapelata online mostra Galaxy A14. Questo dovrebbe arrivare sul mercato come il prossimo modello entry-level di casa Samsung.

Il dispositivo dovrebbe quindi arrivare con un display con notch a goccia centrale, per ospitare la fotocamera anteriore da 13 megapixel, e dovrebbe avere una diagonale da ben 6,8″ a risoluzione full HD+. Sotto il cofano dovrebbe esserci un processore Exynos ancora non ufficializzato da Samsung. Posteriormente vediamo una fotocamera composta da 3 sensori dei quali il principale scatterà a 50 megapixel, disposti verticalmente nell’angolo in alto a sinistra completi di flash LED.

La batteria avrà una capacità da 5.000 mAh. Ci aspettiamo che arriverà anche il supporto 5G, ormai uno standard per i modelli Samsung anche nella fascia media ed entry-level. Ancora non conosciamo la data scelta da Samsung per lanciare questo nuovo Galaxy A14. Torneremo ad aggiornarvi appena ne sapremo di più su questo aspetto.