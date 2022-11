La Marina Militare Italiana prevede di introdurre sette pattugliatori d’altura multiruolo classe “Pattugliatori Polivalenti d’Altura” (PPA) entro il 2026. Fincantieri, una società di costruzioni navali italiana, è il prime contractor per le navi di classe PPA, che ha ricevuto l’ordine dei sette PPA nel 2015.

Le motovedette possono svolgere diverse missioni nelle acque territoriali italiane. Le principali includono il pattugliamento, il combattimento di superficie, l’antipirateria, il monitoraggio, la protezione e il controllo delle zone marittime e il salvataggio del personale in difficoltà. La costruzione della prima motovedetta è iniziata nel febbraio 2017.

La cerimonia di posa della chiglia del primo PPA della classe, Paolo Thaon di Revel, si è tenuta presso lo stabilimento Fincantieri di Muggiano a maggio 2017. La nave è stata varata a giugno 2019 e le prove in mare sono iniziate a novembre 2019.

La costruzione della seconda nave PPA, Francesco MOROSINI, è iniziata presso lo stabilimento Fincantieri di Riva Trigoso, Genova, nell’ottobre 2017. È stata varata a maggio 2020.

Nel giugno 2020 si è tenuta presso il Cantiere Navale Riva Trigoso, a Genova. La consegna alla Marina Militare Italiana è prevista per ottobre 2024.

La Marina Militare si rinnova

L’acquisizione dei pattugliatori d’altura di classe PPA fa parte del piano di rinnovamento della flotta della Marina Militare, che mira a sostituire la vecchia flotta di pattugliatori, corvette e fregate. Il piano di rinnovamento è stato approvato dal governo e dal parlamento ed è entrato in vigore nel maggio 2015.

Nel maggio 2015, l’Organizzazione per la cooperazione congiunta in materia di armamenti (OCCAR) ha assegnato un contratto pluriennale da 3,5 miliardi di euro per la costruzione di sei PPA con un’opzione per quattro ulteriori unità e una nave di supporto logistico (LSS).

Il contratto prevede inoltre che Fincantieri fornisca supporto logistico integrato e in servizio alle navi per dieci anni. Un’opzione contrattuale è stata sottoscritta per la settima nave nel novembre 2015, aumentando il valore totale del contratto a circa 5,4 miliardi di euro.

Le navi sono in costruzione presso i cantieri navali integrati di Fincantieri a Riva Trigoso e Muggiano in Italia.