Il rapporto qualità/prezzo è uno dei migliori da Iliad, gli utenti si ritrovano ogni giorno a poter accedere a offerte specialissime, in grado di garantire una spesa ridotta sull’acquisto di promozioni ricchissime di giga.

Una delle offerte più interessanti di Iliad dell’ultimo periodo è sicuramente la Flash 120, soluzione che può essere richiesta ancora per circa 14 giorni con attivazione possibile sia in negozio che direttamente online sul sito ufficiale. In fase iniziale l’utente deve pagare un contributo di 9,99 euro, a cui aggiungere anche il corrispettivo necessario per coprire la prima mensilità, quindi un totale di circa 18 euro, ricevendo la SIM al proprio domicilio (l’attivazione è possibile per chiunque).

Iliad: l’offerta che tutti devono attivare

L’offerta oggetto del nostro articolo è davvero una delle migliori in circolazione, richiede il pagamento mensile di un contributo che si aggira attorno ai 7,99 euro, da versare sempre tramite credito residuo, ed allo stesso tempo permette di accedere ad un bundle composto da 120GB di internet alla velocità del 4G, affiancato da minuti e SMS illimitati verso chiunque.

La navigazione è possibile, come anticipato, solamente in 4G+ (al massimo), il roaming in Europa è gratuito fino a 7GB al mese. Le chiamate, infine, potranno essere effettuate a costo azzerato verso oltre 60 destinazioni nel mondo.

Come da prassi, Iliad dal canto suo promette nessuna rimodulazione del prezzo futura, e sopratutto assenza totale di vincoli contrattuali di alcun tipo.