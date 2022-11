Expert offre il 70% su smartphone e PC per distruggere Amazon

Expert lancia i suoi prezzi minimi storici che dureranno ancora per qualche giorno, essendo frutto del volantino lanciato durante il mese di novembre. Ricordiamo che poi tutti coloro che acquisteranno presso uno dei negozi, potranno godere di un periodo di due anni di garanzia estendibile. Inoltre è possibile finanziare l’intero importo di quello che si acquista sfruttando i tassi fissi agevolati con TAN e TAEG allo 0%.

Bisogna valutare tutte le offerte, anche quelle che arrivano sul nostro canale Telegram ufficiale. Qui trovate oltre 68.000 utenti attivi ogni giorno che ricevono offerte ogni 10 minuti e codici sconto su misura. Basta cliccare semplicemente qui per entrare rapidamente e gratis.

Expert lancia i suoi sconti invernali: il Natale sarà molto più interessante con smartphone e computer a prezzo basso, ecco alcuni esempi

Nonostante siano tantissime le offerte che potete notare nel mondo della tecnologia ma soprattutto nei grandi magazzini, c’è chi riesce a farlo meglio degli altri. Expert è infatti una delle aziende più lanciate e lo dimostra ancora una volta.

In realtà potete trovare davvero quello che vi pare, tra le varie categorie che Expert mette in gioco ogni giorno. Quello che però più salta all’occhio sono le grandi offerte che riguardano soprattutto i dispositivi top di gamma, come quelli offerti da Samsung. Il celebre colosso coreano mette infatti all’interno del volantino di Expert un’offerta clamorosa che riguarda il suo Galaxy S22. Lo smartphone viene offerto infatti ad un prezzo finale di 699 €, soluzione molto difficile da trovare su altri siti almeno per il momento.