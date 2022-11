Dinosauri, ecco come sarebbero al giorno d'oggi

La preistoria ci racconta che alcuni dinosauri di un tempo erano verdi, altri marroni, ma tutti avevano dei grandi denti affilati e un’altezza incomparabile. Siete sicuri che quelle famose sembianze sarebbero state le stesse oggi? Scopriamolo insieme.

Dinosauri, le caratteristiche aggiornate degli esemplari

Ben 66 milioni di anni fa la Terra, abitata per lo più da dinosauri, fu colpita da un asteroide provocandone l’immediata estinzione. Ora mettiamo caso che tutto questo non fosse mai successo: quale sarebbe l’aspetto attuale dei dinosauri oggi? Le risposte arrivano dalla rivista The Conversation.

Negli anni ’80, il paleontologo Dale Russell, fece un esperimento mentale per un dinosauro carnivoro che si stava evolvendo. Questo era caratterizzato da un grande cervello con pollici opponibili e camminava dritto, esattamente come fa il genere umano. Non a caso quel tipo di esemplare si sviluppò al fine di divenire sempre più grande e riuscire così a dominare l’ambiente. Quanto alle dimensioni della materia grigia, esse sono rimaste ridotte. D’altronde come si suol dire, non si può avere tutto no?

Ora sorge spontaneo chiederci, ma quanto pesavano i dinosauri? Il cervello del T. rex ad esempio arrivava a 400 grammi, mentre quello del Velociraptor a 15 grammi. (E pensare che quello umano pesa in media 1,3 chilogrammi). È giunto il momento di conoscere la verità. Se questi fossero ancora in vita, avrebbero le stesse sembianze di un tempo: esemplari erbivori enormi dal collo lungo e giganti predatori simili a tirannosauri. L’unica differenza sarebbe potuta essere la dimensione del cervello, leggermente più grande.

Secondo alcune teorie i dinosauri sarebbero potuti essere anche molto simili al genere umano. Difatti oggi alcuni dei loro discendenti – (corvi e pappagalli) – possiedono cervelli complessi, possono usare strumenti, parlare e contare…