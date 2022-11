Hai notato un calo delle visualizzazioni delle tue storie di Instagram di recente? Stai cercando di ottenere più visualizzazioni sulle tue storie di Instagram in modo da poter raggiungere più persone?

Oltre il 70% delle aziende in tutto il mondo utilizzano Instagram, ed è essenziale mantenere il tuo pubblico coinvolto anche se non sei un influencer. I marchi competono costantemente per attirare l’attenzione degli utenti. E le storie di Instagram possono essere uno dei modi migliori per avere più occhi sui tuoi contenuti.

In un sondaggio commissionato da Facebook, il 58% delle persone ha affermato di essere diventato più interessato a un marchio attraverso le Storie.

Mantieni il tuo pubblico coinvolto

Non c’è modo migliore di sapere come si sente il tuo pubblico che chiedere loro direttamente. E le storie ti mettono in contatto con il tuo pubblico senza utilizzare filtri.

Grazie a funzionalità come sondaggi, domande e quiz, puoi assicurarti di essere sempre consapevole delle preferenze del tuo pubblico.

Ottieni un feedback immediato

Se hai un’idea per una nuova serie, un prodotto o qualsiasi altra cosa che richieda l’opinione del tuo pubblico, non devi aspettare fino al lancio per ottenere la loro risposta.

Con le storie di Instagram, puoi dare loro uno snippet e ottenere un feedback immediato per verificare la tua idea e fornire chiarezza sui tuoi prossimi passi.

Diventa più raggiungibile e trasparente

Con interazioni regolari, le persone si sentono più a loro agio nel contattarti per qualsiasi domanda invece di passare a un concorrente. Più sei interattivo, più umano diventa il tuo marchio.

Puoi anche utilizzare le Storie per far sentire il tuo pubblico coinvolto nel tuo processo lavorativo. Dai loro delle anticipazioni o anteprime per aumentare la trasparenza del tuo marchio o idea e crea un rapporto di fiducia.