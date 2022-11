Il mercato delle applicazioni della sola Apple vale più dell’industria cinematografica. Il mercato in sé ha un’influenza pari se non superiore a Hollywood sulla società e sulle abitudini quotidiane di milioni di persone.

In una recente analisi, si è scoperto che per tutto il 2022, su Apple Store, l’applicazione migliore è stata quella del nuovo social network BeReal. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

BeReal migliore app per iPhone nel 2022

Il mercato delle applicazioni della sola Apple vale più dell’industria cinematografica più grande al mondo e, stante il numero delle persone che lavorano nel settore (440 mila per quanto riguarda Hollywood, 34 milioni di sviluppatori registrati sulla piattaforma di Apple), crea anche molti più posti di lavoro. E gli utenti sono più di mezzo miliardo in 175 Paesi diversi.

Per questo l’annuale appuntamento per i riconoscimenti e poi i premi dell’App Store non è un evento secondario o una piccola celebrazione tra addetti ai lavori. Come dimostra la nuova categoria di premi introdotta quest’anno: i vincitori del premio per “l’impatto culturale”. Cinque app che hanno avuto un impatto nella vita e hanno influenzato lo sviluppo della cultura.

Gli Oscar delle app e dei videogiochi di Apple toccano sedici titoli. Sono i migliori di quest’anno anche se, in alcuni casi, si tratta di app in circolazione già da tempo o che addirittura hanno già vinto in passato. L’App per iPhone dell’anno è però BeReal, il social non-troppo-social, che arriva al momento giusto vista l’implosione in corso a Twitter guidato da Elon Musk e i problemi oramai endemici di Meta con Facebook e Instagram.