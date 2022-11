“Autorizza operazioni di pagamento semplicemente appoggiando il dito sulla tua carta di credito, in modo sicuro e veloce”. Sella sta avviando la sperimentazione di una carta di credito con riconoscimento biometrico che, grazie a un piccolo sensore a chip, consente di effettuare pagamenti utilizzando la propria impronta digitale.

Il deployment della nuova carta, che prevede la verifica biometrica sia per i pagamenti contact che contactless, è guidato da Sella Personal Credit, la società del Gruppo Sella specializzata nel family credit, che ha inaugurato un progetto pilota che coinvolge un target selezionato di clienti in Italia.

Ad ogni cliente di Sella Personal Credit viene fornito un kit contenente un apposito dispositivo (“sleeve”) che consente la registrazione della propria impronta digitale sulla carta in completa autonomia e attraverso pochi e semplici passaggi, senza doversi recare in filiale.

Come funziona

Una volta acquisita l’impronta digitale, la carta è subito pronta per essere utilizzata: il chip biometrico è infatti alimentato da un campo magnetico in caso di transazioni contactless. Sarà sufficiente appoggiare il dito sullo spazio che racchiude il chip biometrico sul fronte della carta per autorizzare in modo sicuro un pagamento.

La nuova carta biometrica F.CODE emessa da Sella Personal Credit su circuito Visa è stata sviluppata in partnership con IDEMIA, azienda leader nelle Identity Technologies che si avvale di un pluriennale know-how progettuale e realizzativo nel settore delle carte di pagamento e con un comprovato track record in progetti pilota simili in tutto il mondo.

Le carte biometriche possono essere utilizzate in tutto il mondo e sono riconoscibili da qualsiasi terminale POS e ATM certificato EMV.

“Questa nuova carta consente l’autenticazione con modalità che già molti utilizzano quotidianamente sul proprio smartphone e la società sottolinea la costante attenzione del Gruppo Sella nell’offrire soluzioni sempre più all’avanguardia per soddisfare rinnovate esigenze personali. La partnership con IDEMIA e Visa conferma questa visione, che mira ad arricchire l’esperienza di pagamento dei clienti garantendo semplicità e sicurezza.”, queste le parole di Giorgio Orioli, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Sella Personal Credit