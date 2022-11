I clienti Iliad e MVNO che decidono di trasferire il loro numero a WindTre hanno a disposizione una delle migliori offerte a meno di 9,00 euro al mese. Accedendo al sito ufficiale del gestore e selezionando l’operatore di provenienza, i nuovi clienti interessati potranno optare per la WindTre GO 150 Flash + Digital con Easy Pay così da ricevere mensilmente ben 150 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile.

L’offerta WindTre è rivolta esclusivamente ai nuovi clienti provenienti da uno degli operatori selezionati ed elencati qui di seguito:

Iliad, Fastweb, Poste Mobile, BT Enia, BT Italia, DailyTelecom, CoopVoce, DIGI Mobil, DIGITEL, Enegan, ERG Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Mundio, Nextus, Noitel, NTmobile, NV Mobile, Optima, Plintron, Rabona Mobile, Ringo, 1Mobile, Rabona New, Spusu, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WithU.

Offerta WindTre: come attivare la tariffa con 150 GB al mese!

L’attivazione dell’offerta WindTre GO 150 Flash + Digital può essere effettuata online, così come l’acquisto della nuova SIM. Il gestore non richiederà alcuna spesa iniziale e procederà con l’addebito automatico del costo di rinnovo mensile su carta di credito, conto corrente o carta conto. I nuovi clienti, dunque, dovranno indicare lo strumento tramite il quale desiderano sostenere la spesa, che ammonta a soli 8,99 euro al mese e include:

Minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

150 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile

WindTre consente ai suoi clienti di optare anche per altre offerte così da permettere loro di attivare l’opzione che ritengono più adeguata alle loro esigenze. Coloro che desiderano sostenere le spese di rinnovo tramite credito residuo possono scegliere la WindTre GO 50 Star + Digital o la WindTre GO 100 Special + Digital. La prima prevede una spesa di soli 7,99 euro al mese e soltanto 50 GB di traffico dati; la seconda, invece, necessità di una spesa di 9,99 euro al mese e include 100 GB di traffico dati al mese.

Andando incontro a una spesa di 7,99 euro al mese, da affrontare con Easy Pay, i clienti hanno a disposizione anche l’ottima WindTre GO 101 Star + Digital, che include minuti illimitati, 200 SMS e 101 GB di traffico dati per la navigazione.