Smartphone vecchi che valgono migliaia di euro: la lista dei più rari

Forse non lo sapete ma in casa avete conservato tempo fa dei telefoni che oggi potrebbero valere molto più di alcuni smartphone. Si tratta di pezzi veramente unici che possono arrivare a valere molto di più di quanto furono pagati un tempo.

Smartphone e telefoni che possono valere tanto nonostante siano datati: ecco una breve lista con i dispositivi più ambiti dai collezionisti

Tutti i telefoni che stiamo per citare sono chiaramente molto difficili da trovare, soprattutto perché appartengono agli anni 90. Il primo è di certo l’Ericsson t28, telefono che pesava solo 81 g e che è stato davvero uno dei più acquistati tra il 1999 e il 2001 con il suo piccolo display è uno sportellino frontale che proteggeva la tastiera. Il valore di questo dispositivo può essere anche di 100 € con accessori compresi.

A seguire non può mancare la proposta di Nokia, con due veri e propri mostri sacri. Stiamo parlando dell’8810 e del 3310. All’apparenza, e anche nella pratica, indistruttibili, questi due telefoni appartengono all’anno 2000, lanciati con il celebre slogan di Nokia che recitava “Connecting People“. All’interno di questi ultimi è stato lanciato ufficialmente il celebre gioco che ha segnato un epoca, lo Snake. Il valore di entrambi i dispositivi va dai 40 ai 300 €.

Non può di certo passare in cavalleria il primo dispositivo lanciato da Steve Jobs nel 2007, ovvero il primo iPhone. A quanto pare, se tenuto in buono stato può arrivare anche a valere 1000 €.

Infine ecco un altro dispositivo molto interessante che potrebbe essere conservato in casa vostra. Si tratta del telefono commercializzato nel 1981 nato con il nome di Mobira Senator. Questo, dal peso monstre di 9,8 kg, può oggi valere anche 1000 €.