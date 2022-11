Al giorno d’oggi pochi utenti sanno che esistono numeri di telefono che possono davvero valere migliaia di euro, le cosiddette SIM top number, se vendute al giusto collezionista, possono fruttare fior fior di quattrini al fortunato utente.

Al giorno d’oggi è facile pensare di guadagnare moltissimo in poco tempo con una SIM di un operatore mobile qualsiasi, tutti hanno effettivamente tale opportunità, a patto comunque che siano in possesso di un numero fortemente appetibile, e trovino la persona giusta a cui rivenderla.

SIM: quali sono i top number

Per top number si intende un numero telefonico che presenti una sequenza numerica ben definita, un esempio può essere portato dalla recente asta indetta da eBay, con l’avvallo degli operatori telefonici, con l’obiettivo di effettuare una donazione all’istituto nazionale tumori.

Nel corso dell’evento sono stati battuti 6 numeri telefonici, con il più richiesto che è stato il 33Y XXXXXXX, un numero di telefono di TIM che presenta una peculiarità unica, ben 7 cifre identiche consecutive. Per avere un’idea della portata del guadagno, dovete sapere che la vendita è stata completata a 9000 euro.

Questo per capire quale sia il livello del mercato sommerso della rivendita dei numeri telefonici, una compravendita completamente legale, è importante sottolinearlo, in quanto nessuno vieta di effettuare un passaggio di proprietà del numero di telefono di cui si è effettivamente in possesso. Ora controllate i vostri numeri, e verificate se eventualmente potete guadagnare qualcosina.