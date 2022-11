Una delle carte più utilizzate in Italia è senza dubbio la PostePay, soluzione relativamente economica da mantenere quotidianamente, ed in grado di fornire prestazioni più che adeguate per le richieste dei milioni di utenti che hanno deciso di farvi affidamento.

Data una così elevata diffusione sul territorio, il rovescio della medaglia è una maggiore attrattività da parte dei malviventi, i quali possono affondare le mani in una più elevata porzione di possibili vittime. La truffa che sta colpendo tantissimi consumatori ha inizio con un semplice messaggio, che preannuncia un possibile “Accredito sulla carta PostePay“, richiedendo la pressione di un link per maggiori dettagli.

PostePay: la truffa ha colpito milioni di utenti

Nel momento in cui l’utente decide di premere il link inserito, si ritrova catapultato su una pagina identica all’originale del sito di Poste Italiane, ma salvata su un server che risulta essere di proprietà dei malviventi.

Su questa viene richiesto l’inserimento delle proprie credenziali, utili per accedere teoricamente al profilo. Nulla di più sbagliato e sconsigliato, poiché in questo modo si fornirà l’accesso diretto al proprio conto, ed a tutto ciò che può contenere.

Se vi trovaste in una simile situazione, l’unica cosa da fare è cancellare subito il messaggio, senza cliccare il link. Nel caso in cui abbiate dubbi in merito, non dovete fare altro che aprire il sito ufficiale, digitandolo nella barra degli indirizzi del browser, per verificare se effettivamente avete un accredito in ingresso. Piccoli accorgimenti che possono davvero salvare il vostro denaro.