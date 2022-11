L’operatore virtuale PosteMobile, in esclusiva online, sta continuando a proporre le proprie offerte Creami Extra Wow 50 a 6,99 euro al mese e Creami Extra WOW 150 a 9,99 euro al mese.

Inoltre, consente ancora di acquistare una nuova SIM pagando soltanto il credito telefonico, usufruibile poi anche per rinnovare l’offerta. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

PosteMobile proroga la promo con SIM per Creami Extra Wow 50 e 150

Con questa promozione per Creami Extra Wow 50 e Creami Extra WOW 150, in precedenza valida fino a ieri 27 Novembre 2022, il cliente paga comunque 20 euro iniziali, ma in cambio ottiene 20 euro di credito. Con questo meccanismo, il costo della SIM diventa sostanzialmente gratuito, consentendo di sostenere solo il costo del traffico telefonico. Quest’ultimo può essere poi utilizzato per pagare il primo mese anticipato dell’offerta, ma anche per l’eventuale rinnovo successivo.

Con l’offerta Creami Extra Wow 50, l’operatore mette a disposizione minuti illimitati verso numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 Giga di traffico dati mensile, il tutto al costo di 6,99 euro al mese. Sottoscrivendo invece Creami Extra Wow 150, ogni mese si ottengono minuti illimitati verso numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 150 Giga di traffico internet mobile, il tutto al costo di 9,99 euro al mese.

Inoltre, sia Creami Extra Wow 50 che Creami Extra Wow 150 sono disponibili anche per i già clienti PosteMobile, i quali possono richiederne l’attivazione contattando il Servizio di Assistenza Clienti dedicato. In questo caso, per il cambio è previsto un costo di 19 euro. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.