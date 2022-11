L’operatore virtuale LycaMobile ha recentemente deciso di prorogare la propria gamma di offerte denominate Port In, anche per il mese di dicembre 2022 che è ormai dietro l’angolo.

In queste ultime settimane, in seguito alla precedente proroga, questa gamma di offerte risultava disponibile per tutto il mese corrente, ovvero con possibilità di effettuarne l’attivazione fino al 30 Novembre 2022. Ricordiamoci insieme cosa comprendono.

LycaMobile proroga le offerte Port In anche a dicembre 2022

Nel sito ufficiale ufficiale dell’operatore, questa data di scadenza è stata dunque aggiornata ancora una volta, in questo caso fino al 31 Dicembre 2022 salvo ulteriori cambiamenti. PORT IN 5.99 include ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 70 Giga di traffico internet mobile al costo di 5,99 euro ogni 30 giorni.

Passiamo poi a PORT IN 7.99 che comprende ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 100 Giga di traffico internet mobile al prezzo di 7,99 euro ogni 30 giorni. PORT IN 9.99 prevede ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 220 Giga di traffico internet mobile al prezzo di 9,99 euro ogni 30 giorni.

Ed infine PORT IN EST include ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 100 minuti internazionali verso numeri di alcuni Paesi esteri, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 60 Giga di traffico internet mobile al prezzo di 10,90 euro ogni 30 giorni. Sempre fino al 31 Dicembre 2022, salvo eventuali cambiamenti, Lycamobile ha prorogato anche le offerte Italy White, con minuti, SMS e 100 Giga a 11,99 euro ogni 30 giorni, e Italy Gold, con minuti, SMS e 50 Giga a 9,99 euro ogni 30 giorni.