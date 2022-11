I migliori investimenti si trovano spesso in luoghi dove la maggior parte non guarda. L’idrogeno è stato pubblicizzato come una valida fonte di energia pulita sin dagli anni ’70.

Eppure, da allora, nonostante tutte le previsioni, non è stato utilizzato per fare molto nel settore energetico. Per l’economia dell’energia a idrogeno, gli ultimi 50 anni sono stati caratterizzati da false partenze.

Ma nonostante la sua storia altalenante, l’energia a idrogeno sta iniziando a essere all’altezza della sua promessa decennale. È finalmente vicino a diventare la fonte di energia pulita più importante, più affidabile ed economica del mondo.

Stiamo per assistere all’emergere di un’economia che vale 11 trilioni di dollari. E vedremo alcune scorte di idrogeno salire del migliaia percento. La storia guarderà indietro al 2022 come all’anno in cui questo carburante ha iniziato a rimodellare il mondo.

Nella tavola periodica, l’idrogeno è l’elemento più leggero dell’universo. In quanto tale, puoi inserire molti più atomi di ossigeno rispetto per esempio agli atomi di litio.

Pertanto, qualsiasi fonte di alimentazione realizzata con ossigeno sarà infinitamente più densa di energia di una fonte di alimentazione realizzata con qualcos’altro.

Nei mercati dei trasporti, una maggiore densità di energia significa che queste celle a combustibile hanno autonomia di guida più lunga e tempi di rifornimento più rapidi rispetto alle batterie. Nei mercati stazionari, significa che hanno una potenza di uscita più consistente e robusta. In effetti, in tutti i mercati, significa che le celle a combustibile a idrogeno sono molto più leggere e trasportabili.

I tempi sono cambiati

Tuttavia, la proposta non è nuova. Dopotutto, la tavola periodica non è cambiata negli ultimi 50 anni. Quindi, se non è cambiato nulla, perché questo carburante dovrebbe improvvisamente conquistare il mondo dell’energia pulita in questo decennio?

Tanto per cominciare, la politica è cambiata. Negli anni ’70 a nessuno importava della decarbonizzazione. Ora, quasi tutti i paesi e le aziende del mondo puntano a raggiungere emissioni nette zero nei prossimi anni. Infatti, alla fine del 2021, gli Stati Uniti hanno approvato la legge bipartisan sulle infrastrutture. Ciò fornirà 62 miliardi di dollari per l’innovazione nell’energia pulita. E nell’agosto del 2022, il presidente Biden ha firmato la legge sulla riduzione dell’inflazione. Comprende quasi 400 miliardi di dollari di spesa per l’energia e il clima. E gran parte di questo andrà alla produzione di idrogeno pulito.

I costi sono cambiati. Le economie di scala e la tecnologia avanzata hanno portato i costi delle celle a combustibile a idrogeno a diminuire del 60% negli ultimi dieci anni. Deloitte prevede che questi costi scendano al di sotto dei costi di produzione per una batteria elettrica e del motore a combustione in pochi anni.

Le innovazioni tecnologiche e il calo delle spese per le energie rinnovabili hanno portato a una nuova era di produzione scalabile. Ora l’idrogeno viene prodotto a costi contenuti da fonti di energia rinnovabile come il solare e l’eolico invece del gas naturale.