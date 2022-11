L’INFN Gran Sasso National Laboratory (LNGS) è il più grande laboratorio sotterraneo al mondo dedicato alla fisica dei neutrini e delle astroparticelle, una struttura di ricerca dove si incontrano fisica delle particelle, cosmologia e astrofisica. Non ha eguali altrove, in quanto offre le infrastrutture sotterranee più avanzate per dimensioni, complessità e completezza.

LNGS è finanziato dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), l’Ente italiano incaricato di coordinare e sostenere la ricerca in fisica delle particelle elementari, fisica nucleare e subnucleare

Situate tra L’Aquila e Teramo, a circa 120 chilometri da Roma, le strutture sotterranee si trovano su un lato della galleria autostradale lunga 10 chilometri che attraversa il massiccio del Gran Sasso. I complesso sotterraneo è costituito da tre grandissime sale sperimentali (lunghe ciascuna 100 metri, larghe 20 metri e alte 18 metri) e da gallerie di bypass, per un volume totale di circa 180.000 m3.

L’accesso alle sale sperimentali è orizzontale ed è facilitato dal tunnel autostradale. I padiglioni sono dotati di tutte le apparecchiature e gli impianti tecnici e di sicurezza necessari per le attività sperimentali e per garantire condizioni di lavoro adeguate per le persone coinvolte.

Il laboratorio più importante del mondo

Lo spessore roccioso di 1400 metri sopra il Laboratorio rappresenta una copertura naturale che fornisce una riduzione del flusso di raggi cosmici di un milione di volte; inoltre, il flusso di neutroni nelle sale sotterranee è circa mille volte inferiore a quello in superficie a causa della piccolissima quantità di uranio e torio presente nella roccia calcarea dolomitica della montagna.

La permeabilità della radiazione cosmica fornita dalla copertura rocciosa, insieme alle enormi dimensioni e all’impressionante infrastruttura di base, rendono il Laboratorio impareggiabile in termini di materiali adatti a questo tipo di esperimenti.

All’esterno, un’area di oltre 23 ettari ospita laboratori e laboratori, il Centro di Informatica, la Direzione e diversi altri Uffici. Attualmente partecipano alle attività sperimentali di LNGS 1100 scienziati provenienti da 29 diversi Paesi.

Le attività di ricerca sui LNGS spaziano dalla fisica dei neutrini alla ricerca della materia oscura, all’astrofisica nucleare, ma anche alla fisica della terra, alla biologia e alla fisica fondamentale.