Genesis Global Capital, una piattaforma di exchange di criptovalute che ha sofferto molto a causa del contagio FTX, sta esplorando vari modi per prevenire un collasso prematuro. La controllata Digital Currency Group (DCG) ha confermato l’assunzione di Moelis & Co. per proteggere gli investitori giorni dopo aver sospeso i prelievi.

Derar Islim, l’amministratore delegato ad interim di Genesis, ha detto agli investitori di aver “avviato discussioni con potenziali investitori, inclusi Gemini e DCG“.

Genesis è caduto a causa di FTX. Nelle ultime tre settimane, la società si è affrettata a garantire agli investitori di raccogliere nuovi capitali.

Nel frattempo, la speranza sembra essere all’orizzonte con DCG, la società madre di Genesis, che depositerà altri $ 140 milioni per rafforzare il proprio bilancio. Sebbene i prelievi e le nuove richieste di prestito rimangano sospesi, Barry Silbert, CEO di DCG, ha affermato che altri servizi sono ancora operativi.

Secondo il CEO di Binance le criptovalute sopravvivranno

Il CEO di Binance Changpeng Zhao (CZ), mentre parlava a Bloomberg TV giovedì, ha ritenuto che l’exchange avrebbe dovuto agire prima in merito alla saga di FTX che ha portato al crollo di un impero crittografico da 32 miliardi di dollari. Ora la domanda è: CZ lo sapeva in anticipo?

Il CEO del più grande scambio per volume di scambi giornalieri è intervenuto sulla situazione di Genesis, affermando che il suo team è impegnato in trattative per vedere come evitare un fallimento. CZ ha anche assicurato agli investitori che l’industria delle criptovalute sarebbe rimasta forte anche se qualcosa di indesiderabile fosse accaduto a Genesis.

Queste informazioni saranno pubblicate sul sito del blog di Binance. CZ ha annunciato la creazione di un fondo per aiutare le imprese in difficoltà colpite dall’esposizione a FTX all’inizio di questo mese.

Mercoledì le criptovalute hanno goduto di una ripresa che ha visto Bitcoin quasi chiudere a $ 17.000.

Un segnale di acquisto dall’indicatore Moving Average Convergence Divergence (MACD) ha confermato le prospettive rialziste del prezzo di Bitcoin. Tuttavia, la crescente pressione aerea ha soffocato questa crescita temporanea.