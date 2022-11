Euronics distrugge Amazon con il volantino, iPhone e Samsung quasi gratis

L’ultimo periodo è risultata particolarmente prolifico per quanto riguarda le offerte del mondo della tecnologia. Uno dei colossi più interessanti sotto questo aspetto è stato sicuramente Euronics, che con i suoi Store disseminati sul territorio italiano ha contribuito a fornire un’ottima soluzione di acquisto. Tra i suoi scaffali c’era davvero qualsiasi cosa, dalla tecnologia più spiccata fino agli elettrodomestici utili per la casa. Inoltre non si può biasimare il fatto che il colosso abbia offerto l’estensione oltre ai due anni di garanzia canonici. Inoltre coloro che sono andati all’interno dei negozi hanno potuto beneficiare di tantissime agevolazioni, come quella che permette il finanziamento sfruttando i tassi fissi TAN e TAEG allo 0%.

Euronics distrugge la concorrenza a colpi di offerte: molte sono ancora disponibili nel nuovo volantino del mese di novembre

I prodotti disponibili durante quest’ultimo periodo all’interno del volantino di Euronics riguardano soprattutto marchi molto blasonati come Apple e Samsung. Per quanto riguarda l’azienda americana, c’è la disponibilità dell’iPhone 11 a 549 €. Il prezzo risulta molto interessante così come quello dell’Apple Watch SE, il quale parte da 289 €. Per quanto riguarda poi le AirPods di terza generazione, il prezzo è di 129 €.

Segue poi Samsung, con il suo Galaxy S22+ a 699 euro. Chiaramente ci sono tanti altri articoli da acquistare che potete scoprire all’interno del catalogo.